Son dakika: Fenerbahçe Avrupa’da ilk 3 puan için Olympiakos’u ağırlıyor! Vitor Pereira’nın 11’i belli oldu…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında kendi evinde Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe, saat 19.45'te başlayacak zorlu mücadeleyi galibiyetle tamamlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia.
OLYMPIAKOS: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.
HENRY ONYEKURU İLK 11'DE
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Olympiakos formasıyla bir kez daha Ülker Stadı'nda sahaya çıkacak. Öte yandan Yunanistan temsilcisinin kadrosunda Valbuena ve Bruma gibi daha önce Türkiye'de forma giymiş isimler bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇ
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.