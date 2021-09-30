Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi!
Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:27 Son Güncelleme: 30.9.2021 14:29

Son dakika: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi!

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer sürecini şekillendirdi. Mergim Berisha, Rossi, Kim Min-Jae, Burak Kapacak, Crespo, Meyer gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdiden devre arası için de çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldız için yeniden transfer iddiası geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon sergilediği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 7 maçın beşini kazandı. 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için de şimdiden bir planlama hazırladı. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bir sürpriz isim daha gündemde.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE BEDAVA ORTA SAHA!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Paulinho, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ahli'ye transfer olmuştu.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

Burada yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini fesheden Paulinho, daha önce Barcelona, GZ Evergrande gibi takımlarda da forma giymişti.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

33 yaşındaki oyuncuyu Vitor Pereira çok istiyor. Takvim'in haberine göre Brezilyalı oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

İngiltere Premier Lig'de 45 maça çıkan Paulinho, 6 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

Çin Süper Ligi'nde 125 maça çıkıp 58 gol atan Paulinho, kariyerinin en parlak dönemini Çin'de yaşadı.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

56 kez Brezilya milli takımında forma giyen Paulinho, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

Brezilya milli takımıyla 13 de gol atan Paulinho, yeniden Avrupa'ya dönebilir.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ!

Bu sezon 6 numaraya Gustavo Assunçao'yu 8 numaraya da Berkan Kutlu'yu transfer eden Galatasaray, bu oyunculardan önce Paulinho ile de ilgilenmişti.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi! Galatasaray’ın kapısından dönmüştü...

Paulinho ile Galatasaray maddi detaylarda anlaşamamış ve oyuncu tercihini Ahli takımından yana kullanmıştı.

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Son dakika: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi!
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