Son dakika: Galatasaray'ın kapısından dönmüştü Vitor Pereira istedi Fenerbahçe devreye girdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon sergilediği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 7 maçın beşini kazandı. 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için de şimdiden bir planlama hazırladı. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bir sürpriz isim daha gündemde.
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Paulinho, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ahli'ye transfer olmuştu.
Burada yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesini fesheden Paulinho, daha önce Barcelona, GZ Evergrande gibi takımlarda da forma giymişti.
33 yaşındaki oyuncuyu Vitor Pereira çok istiyor. Takvim'in haberine göre Brezilyalı oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Çin Süper Ligi'nde 125 maça çıkıp 58 gol atan Paulinho, kariyerinin en parlak dönemini Çin'de yaşadı.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ!
Bu sezon 6 numaraya Gustavo Assunçao'yu 8 numaraya da Berkan Kutlu'yu transfer eden Galatasaray, bu oyunculardan önce Paulinho ile de ilgilenmişti.
Paulinho ile Galatasaray maddi detaylarda anlaşamamış ve oyuncu tercihini Ahli takımından yana kullanmıştı.