Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar...
Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 30.9.2021 11:19

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Tarihinde muhteşem başarılar olan, daha önce dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Barcelona bu sezon rekor kırdı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı takımın başına getiren Barcelona, Depay, Agüero, Luuk de Jong gibi isimleri kadrosuna katarken Messi ile sözleşme uzatmadı. Bayern Münih ve Benfica'ya mağlup olan Barcelona, tersten rekor kırdı. Koeman'ın geleceği hakkında son dakika haberi geldi...

Son dakika bilgisine göre Koeman ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına geldi! La Liga'da 6 maçta topladığı 12 puanla 6. sırada yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Dembele ve Agüero gibi iki yıldızından yoksun Barcelona taraftarı Koeman'a tepkili.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

SON DAKİKA: MESSİ GİTTİ BARCELONA ÇÖKTÜ! BUGÜN KOVULUYOR...

Sport'un aktardığı son dakika bilgisine göre Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırıyor. Koeman, Barcelona tarihine geçti.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih'e kendi sahasında 3-0 kaybetmişti. Barcelona dün akşam da Benfica'ya deplasmanda 3-0 yenildi.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

İki maçta gol atamadan 6 gol yiyen Barcelona, kulüp tarihinin en kötü başlangıcına imza attı.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

LİONEL MESSİ'DEN SONRA GOL BİLE ATAMADILAR

Kariyerinin başından beri aralıksız olarak Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu sezon sürpriz bir kararla PSG'ye transfer oldu.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Messi, PSG formasıyla ilk golünü eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'ye atarken Barcelona, Messi olmadan çıktığı iki maçta da Devler Ligi'nde gol atamadı.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

NEREDEN NEREYE!

Barcelona hücum hattı deyince akla gelen Ronaldinho, Eto'o, Henry, Messi, David Villa, Neymar ve Suarez gibi isimlerden sonra Katalan ekibinin hücum hattı taraftarı heyecanlandırmıyor.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Messi'den sonra 10 numaralı formayı alan Ansu Fati, henüz potansiyelini kullanabilmiş değil. Depay da istenilen seviyeye gelemedi.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Agüero henüz maça çıkamadı ve sakatlığı uzun sürecek gibi görünüyor. Ousmane Dembele ve Braithwaite de sakatlar arasında.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Luuk de Jong, transferin son günlerinde Barcelona'ya imza attı.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

PJANİC BEŞİKTAŞ'A GELDİ COUTİNHO ELDE KALDI

Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralem Pjanic, transferin son gününde Beşiktaş'a imza attı.

Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası kovuluyor...

Daha önce Bayern Münih'e kiralanan Coutinho ise takımda kaldı.

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Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar...
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