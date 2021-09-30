Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar...

Tarihinde muhteşem başarılar olan, daha önce dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Barcelona bu sezon rekor kırdı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı takımın başına getiren Barcelona, Depay, Agüero, Luuk de Jong gibi isimleri kadrosuna katarken Messi ile sözleşme uzatmadı. Bayern Münih ve Benfica'ya mağlup olan Barcelona, tersten rekor kırdı. Koeman'ın geleceği hakkında son dakika haberi geldi...

Son dakika bilgisine göre Koeman ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına geldi! La Liga'da 6 maçta topladığı 12 puanla 6. sırada yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Dembele ve Agüero gibi iki yıldızından yoksun Barcelona taraftarı Koeman'a tepkili.