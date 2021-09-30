Son dakika: Lionel Messi gitti Barcelona tersten tarihe geçti! Gece yarısı toplantısı sonrası apar topar...

Son dakika bilgisine göre Koeman ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına geldi! La Liga'da 6 maçta topladığı 12 puanla 6. sırada yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de tarihinin en kötü başlangıcına imza attı. Dembele ve Agüero gibi iki yıldızından yoksun Barcelona taraftarı Koeman'a tepkili.
SON DAKİKA: MESSİ GİTTİ BARCELONA ÇÖKTÜ! BUGÜN KOVULUYOR...
Sport'un aktardığı son dakika bilgisine göre Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırıyor. Koeman, Barcelona tarihine geçti.
Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih'e kendi sahasında 3-0 kaybetmişti. Barcelona dün akşam da Benfica'ya deplasmanda 3-0 yenildi.
LİONEL MESSİ'DEN SONRA GOL BİLE ATAMADILAR
Kariyerinin başından beri aralıksız olarak Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu sezon sürpriz bir kararla PSG'ye transfer oldu.
Messi, PSG formasıyla ilk golünü eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'ye atarken Barcelona, Messi olmadan çıktığı iki maçta da Devler Ligi'nde gol atamadı.
NEREDEN NEREYE!
Barcelona hücum hattı deyince akla gelen Ronaldinho, Eto'o, Henry, Messi, David Villa, Neymar ve Suarez gibi isimlerden sonra Katalan ekibinin hücum hattı taraftarı heyecanlandırmıyor.
Messi'den sonra 10 numaralı formayı alan Ansu Fati, henüz potansiyelini kullanabilmiş değil. Depay da istenilen seviyeye gelemedi.
Agüero henüz maça çıkamadı ve sakatlığı uzun sürecek gibi görünüyor. Ousmane Dembele ve Braithwaite de sakatlar arasında.
Beşiktaş'ın transferi için uğraştığı Luuk de Jong, transferin son günlerinde Barcelona'ya imza attı.
PJANİC BEŞİKTAŞ'A GELDİ COUTİNHO ELDE KALDI
Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralem Pjanic, transferin son gününde Beşiktaş'a imza attı.
Daha önce Bayern Münih'e kiralanan Coutinho ise takımda kaldı.