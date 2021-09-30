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Giriş Tarihi: 1.10.2021 00:59 Son Güncelleme: 1.10.2021 01:08

Son dakika: Taraftarı sakinleştirmeye gitmişti! Fatih Terim maç sonu o anları anlattı: "Sürekli tahrik ettiler..."

Son dakika: Taraftarı sakinleştirmeye gitmişti! Fatih Terim maç sonu o anları anlattı: Sürekli tahrik ettiler...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında E Grubu'nda Marsilya'ya konuk olan Galatasaray, zorlu Fransa deplasmanında 0-0 berabere kalarak lider döndü. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan mücadelede, ilk yarıda çıkan olaylar maçın yaklaşık 10 dakika durmasına neden olmuştu. O sıralarda taraftarı sakinleştirmeye giden Fatih Terim, maç sonunda o anları anlattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, E Grubu mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'ya konuk oldu. Atmosfer açısından oldukça ateşli bir stat olan Veledrom, maç boyu gerginliklerle öne çıktı

Fransız ve Türk taraftarların maç öncesi, maç içerisi ve maç sonunda büyük bir atışma içerisindeydi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle karşılaşma yaklaşık 10 dakika durmak zorunda kaldı.

O anlarda Türk taraftarları sakinleştirmeye giden Fatih Terim, tribünlere "Sakin olun" işaretlerinde bulundu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam o anları anlattı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

Marsilya ile sadece Fransa'da değil herhangi bir yerde de oynamak zor. Cengiz'le beraber iki kenarı çok genişte kullanan bir takım. Orta sahadaki oyuncularımızla onları ilk yarıda durdurduğumuzu düşünüyorum. Cicaldau boş kaleye atarken hakem bariyerine takıldı.

İlk yarı taktiksel bir cevap verdik. Bize pres yapmalarına müsaade vermedik. İkinci yarı doğal olarak gençliğimizin verdiği biraz panik ve koruma içgüdüsü devreye girdi. Son dakikalarda sıkışmamız çok doğal.

Buradan puan almak, lider kalmak, bizim gençlerimizi daha fazla güven verecektir. Güvenin oluşması daha iyi oynamalarını sağlayacak. Ancak gol yollarında biraz daha hareketli olmamız lazım. Gollerle buluşmamız lazım.

Bugün doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak gerekir. Mağlup olmadan lider olmak hoş bir şey. Taraftarlara da çok teşekkür ederim. Bu kadar büyük kalabalığa rağmen hiçbir şeyden çekinmediler.

"SÜREKLİ TAHRİK ETTİLER"

Çıkan olaylarda sakin olmalarını rica ettim. Ama karşı taraf sürekli Ermeni bayrağı açarak tahrik etti. Devamlı tahrik. Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı. Çok tahrik edildiler.

Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova... Genelde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık. Özlediler bizi galiba yine onlarla eşleştik. Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyorum.

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Son dakika: Taraftarı sakinleştirmeye gitmişti! Fatih Terim maç sonu o anları anlattı: "Sürekli tahrik ettiler..."
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