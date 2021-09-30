Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 30.9.2021 19:40 Son Güncelleme: 30.9.2021 19:40

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) şans oyunu severler için bir kez daha ilan edilecek. 31 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin kazanacağı oyun için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar, kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “30 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "30 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 EYLÜL)

Milli Piyango Online aracılığıyla 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Eylül Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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