Trabzonspor’da Siopis ve Denswil için imza töreni düzenledi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Manolis Siopis ve Stefano Denswil'e imza töreni gerçekleştirildi.



İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aramıza en son olarak katılan iki oyuncumuzun imza töreni için birlikteyiz. Sağımda Siopis solumda Denswil. Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da hoş geldin diyorum. İki oyuncuyu da zaten yakından tanıyoruz. Denswil'in Serie A'daki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı giderecek. Ve bu zorlu süreçte, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Onun için tekrar kendisine hoş geldin diyoruz. İnşallah bu kiralık süreci önümüzdeki sezon ve takip eden sezonlarda da kulübümüzün oyuncusu olarak devam ettirmek arzusundayız. Yani bu sadece bir başlangıç diyelim. Siopis zaten Alanyaspor'dan tanıyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, sempatik, enerji dolu, takımı için savaşan savaşçı bir oyuncu. Bizim bu süreçte her oyuncuya, her profile büyük ihtiyacımız var ama önemli olan tabii ki Trabzonspor'un karakterini, Trabzonspor'un yapısını, Trabzonspor'un felsefesini benimseyen oyuncularla birlikte yola devam etmemiz. Bu anlamda da kendisine güvenimiz sonuna kadar var. İyi oldu aslında Bakasetas da yabancılık çekmemiş oldu. Kendisi de çok sevdiği zaten milli takımdan da arkadaşı ve kaptanı olan Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde ter dökecek. İnşallah onunla da uzun yıllar hep birlikte bu takımın başarısı için, beraber omuz omuza ve yan yana mücadele edeceğiz" dedi.