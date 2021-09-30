Tribünden Şampiyonlar Ligi’ne

Beşiktaş’ta birkaç gün öncesine kadar tezahürat yapan tarafta olan 18 yaşındaki futbolcu, oyuna girdiği andan itibaren tezahüratta bulunulan isimdi. Performansıyla da gelecek için umut verdi
Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle gitmişti. Umut Meraş sakatlandığında oyuna girebilecek sadece 3 genç isim bulunuyordu. 14Ocak 2003 doğumluolan ve merkez ortasahada görev yapan Berkay,stoperde U-19'dan arkadaşıSerdar Saatçı ile birlikte formagiydi. 72. dakikada sahaya adım atan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Berkay Vardar, belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı.
ARKADAŞLARI: ELLERİMİZDE BÜYÜDÜ
Genç oyuncunun henüz 1-2 yıl öncesine kadar Beşiktaş'ın taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu, içeride ve dışarıda siyah-beyazlı takımın tüm maçlarına gittiği belirtildi. Kısa süre önce tezahürat yapan tarafta olan Berkay, oyuna girdiği andan itibaren tezahürat yapılan isimdi. Ajax maçında deplasman tribününde Beşiktaş'ı destekleyen grup arkadaşları, "Berkay tribünçocuğudur. Birlikte maçlara gidipgeldik. Elimizde büyüdü" yorumundabulunurken Ajax'a karşı forma giymesinin herkesi gururlandırdığını vurguladı.
HAVADA-KARADA YÜZDE 100 BAŞARIYA ULAŞTI
20 dakikalık periyotta elinden gelen mücadeleyi sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, Ajax'ın 3'ü bulmasını engelleyen isimlerdendi. İkişer kez ikili mücadele vehava topuna giren Berkay, bunlarınhepsini kazandı. 1 kez pas arası, 1 kez de top çalma ile oynayan genç oyuncu, elinden geleni yaptığını gösterdi. İki maçtır kadroda yer alan Berkay'dan teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gelecek adına önemli beklentileri bulunduğu ifade edildi.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kazanan Türk futbolu olur
Ben her zaman genç oyunculara önem verilmesi gerektiğini söyleyen bir yorumcuyum. Ancak bu şekilde hem Türkfutbolu hem de kulüpler kazanır.Bu tip gençleri ideal kadronuzamonte ettiğiniz zaman maddiolarak da ağır külfet altına girmemişolursunuz. Şu anda Beşiktaş'ta bu gençler mecburiyetten forma şansı buldular. Ama bunlara devam etmek lazım. Bir örnek verirsek, F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, Muhammed'i kazanmış durumda.