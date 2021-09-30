Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 30 Eylül 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Eylül 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Eylül 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MARS'IN ZARARLI KONUMLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Akıllıca kararlar almak ve hayatını bu yönde şekillendirmek için yoğun düşüncelerle güne başlayacaksın. Bugün yaptığın işler sana ayrı bir hava katabilir.
Boğa: Bugün karşılaşacağın durumlarda karşısında ister istemez kararsızlığa kapılabilirsin. Daima net kararlar aldığını düşünürken, bugünkü durumlar seni oldukça şaşırtacak.
İkizler: Kendini bir an önce eve atıp dinlenmek istediğin bir gündesin. Eğer çalışan bir İkizler burcuysan, bazı zamanlarda eğlenceyi tadında bırakmadığını düşünebilirsin.
Yengeç: Eskilere dair ne varsa hepsini hayatından çıkarmaya karar verebilirsin. Buna dolabındaki kıyafetler de dahil! Bazı şeylerin planladığın gibi gitmediğini görmek seni üzebilir.
Aslan: Elinden geleni yapmış olmana rağmen bazı düşünceleri kıramadığını görmek seni üzebilir. Ama vazgeçip, yelkenleri suya indirmek yok. Rüzgâr beklemediğin bir anda tersine dönebilir.
Başak: Rotan belli; başarıyı kendine çekiyorsun. Hedeflere ulaşmak konusunda gözü kara davranabilirsin. Kültürel tarafını beslemek için etkinlikler listesi hazırlayıp, gezi planı yapabilirsin.
Terazi: Bugün kendini ifade ederken belli sorunlarla karşılaşabilirsin. Duygusal yönünün daha ağır bastığını hissettiğin konularda sabırlı davranamıyorsun.
Akrep: Genel geçer konulara her zamankinden daha derin bir şekilde yaklaşıyorsun. Bakış açının değiştiğini görmek, birçok konuda elini güçlendirecek.
Yay: Son günlerde işlerin yolunda gitmesi hayatına pozitiflik katacak. Evli bir Yay burcuysan, eşinin taşınma isteğine kayıtsız kalmakta zorlanabilir, önerilerini kabul etmek durumunda kalabilirsin.
Oğlak: Beklemediğin anda hoşuna gidecek gelişmeler, gündeme gelebilir. Uzun zamandır görmediğin ve oldukça özlediğin bir arkadaşını görmek seni mutlu edecek.
Kova: Anlaşmazlıklar rafa kalkıyor. Ailenle yaşadığın fikir ayrılıkları konusunda, ailenin atacağı adıma aynı şekilde karşılık vermen, sorunları ortadan kaldıracak.
Balık: İletişiminin oldukça kuvvetli olduğu bugünde, aranın bozuk olduğu kişilerle karşı karşıya gelebilirsin. Herkesi olduğu gibi kabul etmenin verdiği huzur, kendini iyi hissetmeni sağlayacak.
MARS'IN ZARARLI KONUMLARI
Mücadele gezegeni olarak adlandırılan Mars, haritalarımızda olduğu zaman birçok olumlu özelliği beraberinde getirir aslında. Ancak ne olursa olsun, eril ve savaşçı bir gezegen olduğu da unutulmamalıdır. Bu yazımda Mars'ın astroloji ev sistemindeki iyi konumlarından çok, zararlı konumlarını kaleme aldım. Gelin beraber keşfedelim.
Eğer Birinci Evinizde Konumlandıysa;
Öfke problemlerine merhaba! Bir konuşup bin dinleme huyu maalesef bu evde çalışmıyor. Mars'ın üzerinizdeki etkisi o kadar güçlü ki yeri geldiğinde öfke konusunda terazinizin ne kadar şaştığının siz bile farkında olamayabilirsiniz.
Eğer Üçüncü Evinizde Konumlandıysa;
Uzun süreli işlerde verimizin ne kadar azaldığını görmenin sebebi Mars'ın üçüncü evinizde konumlanmasından başka bir şey değil. Sorunu başka yerlerde aramayın. Dikkat dağınıklığının ve odaklanma problemlerinin baş gösterdiği yegâne konumlardan bir tanesi de burası.
Eğer Yedinci Evinizde Konumlandıysa;
İkili ilişkilerdeki karanlık yüzünüzü ne kadar hızlı gösterdiğinizi fark etmek zor olmasa gerek. Mars'ın 7. Evdeki konumu, sevdiğiniz bir kişiye karşı yeri geldiği zaman sınırları ne kadar zorlayabileceğinizin altını çiziyor. Dolayısıyla daha önce yakın olduğunuz bir kişi ile iletişiminiz koptuğu anda sizdeki değişimi görmek zor olmayacaktır.
Eğer Dokuzuncu Evinizde Konumlandıysa;
Kararlarınızı zaman zaman kimsenin değiştiremediğini mi fark ediyorsunuz? Ya da kimi düşüncelerinizde artık fanatikleştiğinizi… Bu soruların cevabı evetse burada bizzat Mars devrede demektir. Dikkat!
Eğer Onuncu Evinizde Konumlandıysa
Birisi fazla ego mu dedi? Mars'ın buradaki konumu olumlu veya olumsuz bütün eleştirilere ne kadar kapalı bir karakterde olduğunuzu vurgular. Kendinizi kapattığınız konularda yardım almak istemediğinizi gözler önüne serer.
Mars'ın zararlı konumlarına tamamen odaklanmak da yanlış olur. Her gezegenin yıkıcı ve yapıcı konumlarını unutmamakta fayda var. Örneğin, Mars'ı 10. Evinde olan birisinin her ne kadar egosu fazla görünse de o kadar çalışkandır ki ailesinin bütün sorumluluğunu alabilir. Dolayısıyla haritayı bir bütün olarak okumak gerekir. Diğer gezegenleriyle olan ilişkilerine bakarken, anın haritasıyla da karşılaştırmak gerekiyor. Unutmayın dünyaya geldiğiniz zamanla yaşadığımız zaman aynı değildir. Zaman akar ve gezegenler yerinde durmaz. Bu da şu demektir, hiçbir sıkışma sonsuz değildir.