Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 30 Eylül 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Eylül 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Eylül 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MARS'IN ZARARLI KONUMLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Koç: Akıllıca kararlar almak ve hayatını bu yönde şekillendirmek için yoğun düşüncelerle güne başlayacaksın. Bugün yaptığın işler sana ayrı bir hava katabilir.

Boğa: Bugün karşılaşacağın durumlarda karşısında ister istemez kararsızlığa kapılabilirsin. Daima net kararlar aldığını düşünürken, bugünkü durumlar seni oldukça şaşırtacak.

İkizler: Kendini bir an önce eve atıp dinlenmek istediğin bir gündesin. Eğer çalışan bir İkizler burcuysan, bazı zamanlarda eğlenceyi tadında bırakmadığını düşünebilirsin.

Yengeç: Eskilere dair ne varsa hepsini hayatından çıkarmaya karar verebilirsin. Buna dolabındaki kıyafetler de dahil! Bazı şeylerin planladığın gibi gitmediğini görmek seni üzebilir.