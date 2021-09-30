YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Belirlenen tarih aralığında adaylar tercihlerini tamamlamıştı. Boş kontenjanlara yapılan başvuruların sona ermesiyle beraber binlerce kişi "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM, ikinci yerleştirmelere ilişkin bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Buna göre; YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...