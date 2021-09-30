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Giriş Tarihi: 30.9.2021 08:37 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:33

YKS ek tercih sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını kaç günde açıklar?

YKS ek tercih sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını kaç günde açıklar?

Üniversitelerde ilk yerleştirmelerin ardından 20-23 Eylül tarihleri aralığında YKS ek tercih süreci başlamıştı. Şimdilerde gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM henüz konuyla ilgili bir tarih duyurmazken adaylar gün içerisinde “2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. İkinci yerleştirmelerde değerlendirme süreci ise halen devam ediyor. Peki, 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Belirlenen tarih aralığında adaylar tercihlerini tamamlamıştı. Boş kontenjanlara yapılan başvuruların sona ermesiyle beraber binlerce kişi "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM, ikinci yerleştirmelere ilişkin bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Buna göre; YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını kaç günde açıklar?
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