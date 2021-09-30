Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:22

YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli mi, ne zaman?

YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli mi, ne zaman?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci yerleştirmelere başvurularını tamamlarken öte yandan YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için bekleyişe geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru sonrası başvurular 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı. Bu kapsamda “2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili net bir tarih bilgisi vermemişti. Buna göre; YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan duyuruda baraj puanı 140'a kadar düşürülen ikinci yerleştirmelerin sonuç tarihi verilmezken Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda ise "2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde dehşete düşüren olay: Anne ve çocukları ölü olarak bulundu
Son dakika haberi: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'a ağır yanıt! Sheriff'in tarihi zaferi sonrası...
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Son dakika haberi | Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde etkili olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih - yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları için tarih belli mi, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA