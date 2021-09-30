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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:56 Son Güncelleme: 30.9.2021 11:01

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Üçüncü eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. eleme turu sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım mücadele edecek.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak
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