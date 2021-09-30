Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme çekilişi canlı izle!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin tarihi belli oldu. Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. ZTK 3. eleme turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak.