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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Açıklamak çok zor!

Açıklamak çok zor!

Vitor Pereira, “Biz çok kaçırdık, Olympiakos ise her geldiğinde gol attı” dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda şunları söyledi: "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontratakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik."

ANAHTARI ONLAR ÇEVİRDİ
"Zor bir maçtı. Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Kaybedilen bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağımız Süper Lig maçı var. Ona hazır olmalıyız."

TEHLİKE ÇANLARI
UEFA sıralamasında 0.250 puan farkla bir basamak gerimizde olan Yunanistan (19) Olympiakos'un dünkü galibiyeti ile önemli bir 3 puanı ülke hanesine yazdırdı. Bu maçlarda alınacak galibiyetler Türk takımlarının önümüzdeki sezonlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılımı için büyük önem taşırken, Fenerbahçe'nin dünkü ağır yenilgisi büyük hayal kırıklığı yarattı.

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