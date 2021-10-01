Açıklamak çok zor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda şunları söyledi: "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımızhatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizleoynadık ama bir kontrataklaikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik."
ANAHTARI ONLAR ÇEVİRDİ
"Zor bir maçtı. Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalaryapmamak, ilk golü yememekgerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Kaybedilen bu 3 puanı telafi etmemizlazım. Önümüzde pazargünü Kasımpaşa ile oynayacağımızSüper Lig maçı var.Ona hazır olmalıyız."
TEHLİKE ÇANLARI
UEFA sıralamasında 0.250 puan farkla bir basamak gerimizde olan Yunanistan (19) Olympiakos'un dünkü galibiyeti ile önemli bir 3 puanı ülke hanesine yazdırdı. Bu maçlarda alınacak galibiyetler Türk takımlarının önümüzdeki sezonlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılımı için büyük önem taşırken, Fenerbahçe'nin dünkü ağır yenilgisi büyük hayal kırıklığı yarattı.