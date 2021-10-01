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Giriş Tarihi: 1.10.2021 20:56 Son Güncelleme: 1.10.2021 22:04

Balotelli ve Vargas sahne aldı! Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

Balotelli ve Vargas sahne aldı! Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor’u mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında bugün Antalyaspor evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Yüksek tempoda oynanan maçta Adana Demirspor Balotelli ve Vargas'ın golleriyle sahada 2-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'un tek golü Bünyamin'den geldi.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Mario Balotelli'li Adana Demirspor son haftalardaki çıkışını devam ettirdi ve deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini Balotelli ve Vargas atarken, Antalyaspor'un tek golü Bünyamin'den geldi.

MAÇ SONUCU / Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

GOLLER
37' Balotelli,
57' Bünyamin,
80' Vargas

2 TAKIMIN İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

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Balotelli ve Vargas sahne aldı! Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti
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