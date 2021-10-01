Balotelli ve Vargas sahne aldı! Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor’u mağlup etti

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Mario Balotelli'li Adana Demirspor son haftalardaki çıkışını devam ettirdi ve deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un gollerini Balotelli ve Vargas atarken, Antalyaspor'un tek golü Bünyamin'den geldi.
MAÇ SONUCU / Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor
GOLLER
37' Balotelli,
57' Bünyamin,
80' Vargas
2 TAKIMIN İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Fredy, Milosevic, Crivelli, Wright
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli