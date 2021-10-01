AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

AFAD personel alımı yapacağını bildirdi. Kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak olan personellerde en az lise mezunu olma şartı aranırken konuyla ilgili tüm detaylar yayımlanan ilanla beraber adaylarla paylaşıldı. Hal böyleyken "AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD 1749 kişilik personel alımı başvuru tarihleri şartları ve merak edilen tüm detaylar...
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilen ve onaylanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. İşte AFAD boş kadrolar;
183 Destek Personeli,
61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3 Avukat,
7 Diğer Sağlık Personeli,
7 Teknisyen,
5 Veteriner Hekim,
61 Sosyal Çalışmacı,
146 Mühendis,
175 Büro Personeli,
1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,
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