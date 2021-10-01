AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

AFAD personel alımı yapacağını bildirdi. Kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak olan personellerde en az lise mezunu olma şartı aranırken konuyla ilgili tüm detaylar yayımlanan ilanla beraber adaylarla paylaşıldı. Hal böyleyken "AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD 1749 kişilik personel alımı başvuru tarihleri şartları ve merak edilen tüm detaylar...