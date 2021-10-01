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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:12

AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak da bilinen AFAD personel alımı yapacağını duyurdu. 10 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile yayımlanan ilanda açık kadrolara tam 1749 kişinin alınacağı bildirilmiş ve maaş çizelgesi de adaylarla paylaşılmıştı. Hal böyleyken “AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili detaylar yayımanan ilanla beraber bildirilmişti. Peki, AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? İşte şartları, başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...

AFAD personel alımı yapacağını bildirdi. Kurumun bünyesinde istihdam etmek üzere alınacak olan personellerde en az lise mezunu olma şartı aranırken konuyla ilgili tüm detaylar yayımlanan ilanla beraber adaylarla paylaşıldı. Hal böyleyken "AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AFAD 1749 kişilik personel alımı başvuru tarihleri şartları ve merak edilen tüm detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  1. AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilen ve onaylanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. İşte AFAD boş kadrolar;

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

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AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
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