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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:19

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken anlık değişim gözlemleniyor. Dolar karşısında değerli bir yatırım aracı olan sarı metali almak isteyenler doğrudan iniş çıkış grafiğini gözlemliyor. Son olarak gram altının 500 TL’nin altında olması piyasaları etkilemişti. Haftanın son iş gününde ise cumhuriyet, gram, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son bilgiler…

Altın fiyatları son dakikaKapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 1 Ekim itibariyle sarı metal üzerindeki hareketliliği merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün anlık değişen grafiği güncel olarak takip etmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.301,00

Satış: 3.351,00

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.289,00

Satış: 3.354,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,65

Satış: 501,65

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.626,00

Satış: 1.654,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.185,59

Satış: 3.248,32

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,66

Satış: 469,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 813,00

Satış: 827,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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