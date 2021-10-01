Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 1 Ekim itibariyle sarı metal üzerindeki hareketliliği merak edenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün anlık değişen grafiği güncel olarak takip etmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Alış: 3.301,00
Satış: 3.351,00
ATA ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.289,00
Satış: 3.354,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 501,65
Satış: 501,65
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.626,00
Satış: 1.654,00
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.185,59
Satış: 3.248,32
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 451,66
Satış: 469,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 813,00
Satış: 827,00
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