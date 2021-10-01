Aslan yürekliler

Velodrome’da G.Saray’ı baskı altına almak için her türlü provokasyona başvuran Marsilya’ya, Aslan sahada yanıt verdi. Fransız ekibinin 2 şutu direkten döndü, G.Saray fırsatları harcadı, gol sesi çıkmadı
İki maçta 4 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda liderliğini korudu Marsilya'nın baskılı başlaması beklenen maçta savunma-hücum mesafesini kısaltan G.Saray rakibinin de planlarını bozdu. Merkezi kalabalık tutup Marsilya'nın hatlarını kesen G.Saray, özellikle ilk 25 dakika oyunun iplerini elinde tuttu. Marsilya ise özellikle Payet ile ayakta kalmaya çalışsa da Harit'in seri ve huzur bozucu hamleleri zaman zaman dengemizi bozdu. Velodrome'da baskıyıhissetmemek mümkündeğil elbette. İkinciyarıda bu kez oyununkontrolü neredeysetamamen Marsilya'ya geçti. Topun hakimiyetini Fransızlara bıraktık, buna göre yerleştik. Düşen takım direncine Terim'in değişiklikleri yeniden enerji verdi. 10 dakikayı bulan son uzatmada Marsilya'nın sinirleri iyice gevşerken, alınan 1 puan G.Saray'ı da zirvede tuttu.
HAKEM ENGELİ!
İlk yarıda 45+8'de G.Saray, Kerem ile fırsattan yararlanamazken sonrasında Kerem topu Cicaldau'ya doğru verdi. Rumen oyuncu topa vurmaya hazırlanırken önüne geçen hakem Raczkowski, G.Saray'ın da olası bir golünü önledi.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
76'da Van Aanholt'un ceza sahası içinde Harit'e arkadan hareketinde önce penaltı çıktı. Sonrasında VAR uyarısı ile yeniden pozisyonu izleyen Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, kararını değiştirip penaltıyı iptal etti.
LAZİO, ROMA'DA GÜLDÜ
Gruptaki diğer maçta Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. İlk hafta G.Saray'a yenilen İtalyan ekibi 13'te Basic ile öne geçerken 38'de Gabarron maçın skorunu belirledi.
CENGİZ BU KEZ BOŞ GEÇTİ
KARIYERINDE Galatasaray'a 4. kez rakip olan Cengiz Ünder, takımının da en etkili isimlerindendi. Milli oyuncu, Başakşehir forması ile G.Saray'a karşı 3 galibiyet elde ederken dün ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı.