Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan yürekliler
Giriş Tarihi: 1.10.2021

Aslan yürekliler

SUAT UMURHAN
Aslan yürekliler

Velodrome’da G.Saray’ı baskı altına almak için her türlü provokasyona başvuran Marsilya’ya, Aslan sahada yanıt verdi. Fransız ekibinin 2 şutu direkten döndü, G.Saray fırsatları harcadı, gol sesi çıkmadı

İki maçta 4 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda liderliğini korudu
Marsilya'nın baskılı başlaması beklenen maçta savunma-hücum mesafesini kısaltan G.Saray rakibinin de planlarını bozdu. Merkezi kalabalık tutup Marsilya'nın hatlarını kesen G.Saray, özellikle ilk 25 dakika oyunun iplerini elinde tuttu. Marsilya ise özellikle Payet ile ayakta kalmaya çalışsa da Harit'in seri ve huzur bozucu hamleleri zaman zaman dengemizi bozdu. Velodrome'da baskıyı hissetmemek mümkün değil elbette. İkinci yarıda bu kez oyunun kontrolü neredeyse tamamen Marsilya'ya geçti. Topun hakimiyetini Fransızlara bıraktık, buna göre yerleştik. Düşen takım direncine Terim'in değişiklikleri yeniden enerji verdi. 10 dakikayı bulan son uzatmada Marsilya'nın sinirleri iyice gevşerken, alınan 1 puan G.Saray'ı da zirvede tuttu.

HAKEM ENGELİ!
İlk yarıda 45+8'de G.Saray, Kerem ile fırsattan yararlanamazken sonrasında Kerem topu Cicaldau'ya doğru verdi. Rumen oyuncu topa vurmaya hazırlanırken önüne geçen hakem Raczkowski, G.Saray'ın da olası bir golünü önledi.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
76'da Van Aanholt'un ceza sahası içinde Harit'e arkadan hareketinde önce penaltı çıktı. Sonrasında VAR uyarısı ile yeniden pozisyonu izleyen Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, kararını değiştirip penaltıyı iptal etti.

LAZİO, ROMA'DA GÜLDÜ
Gruptaki diğer maçta Lazio, evinde Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. İlk hafta G.Saray'a yenilen İtalyan ekibi 13'te Basic ile öne geçerken 38'de Gabarron maçın skorunu belirledi.

CENGİZ BU KEZ BOŞ GEÇTİ
KARIYERINDE Galatasaray'a 4. kez rakip olan Cengiz Ünder, takımının da en etkili isimlerindendi. Milli oyuncu, Başakşehir forması ile G.Saray'a karşı 3 galibiyet elde ederken dün ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
Son dakika: Aslan, Fransa'dan 1 puanla döndü! Galatasaray liderliğini sürdürdü...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Galatasaray Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grupta kaçıncı sırada?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan yürekliler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA