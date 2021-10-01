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Giriş Tarihi: 1.10.2021 22:29 Son Güncelleme: 1.10.2021 23:34

Aykut Kocaman'dan flaş açıklama: İstifamı sunacağım

Aykut Kocaman’dan flaş açıklama: İstifamı sunacağım

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Başakşehir bu sezon 8 maçta 6. yenilgisini aldı. Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından istifa açıklamasında bulunarak "İstifamı sunacağım. Bedel ödemeye hazırım" dedi. İşte Aykut Kocaman'dan flaş açıklamalar...

Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve çıkışını devam ettirdi. Bu sezon 8 maçın 6'sını kaybeden Başakşehir'de kriz devam ediyor.

AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Maçın ardından konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, "Karagümrük çok doğru oynadı. Oyuncuları ve hocalarını tebrik ediyorum. Çok acemi göründük maçta. A'dan Z'ye kadar maçı hak ettiler." dedi.

"İSTİFAMI SUNACAĞIM"

Alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman istifa edeceğini ifade etti. Aykut Kocaman, "Yönetime istifamı sunacağım. Bu kulüp bunu hak etmiyor. Verilecek en doğru karar budur. Bir bedel ödemeye hazırım."

"KENDİ ADIMA EN DOĞRU KARAR..."

Aykut Kocaman: "Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu..."

AYKUT KOCAMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir'in bu sezonki performansı...

-6 mağlubiyet
-2 galibiyet
-Atılan gol 8
-Yenilen gol 10

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Aykut Kocaman'dan flaş açıklama: İstifamı sunacağım
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