Beşiktaş Sivasspor’a karşı üstün! 31. randevu...

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısında golsüz eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ'A HAZIR
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
SİVASSPOR'DA 2 EKSİK
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik oyuncu bulunuyor.
Beşiktaş ve Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın İstanbul'da birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.