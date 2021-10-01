Beşiktaş’ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü’nün Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye’deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU 1 PUANLA KAÇIRDIĞI, 1986-87 SEZONUNDA ANKARAGÜCÜ'NÜN BEŞİKTAŞ'I 1-0 YENDİĞİ MAÇTA HANGİ OLAYIN TÜRKİYE'DEKİ NADİR ÖRNEKLERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞMİŞTİR?

Ankara gücü teknik direktörü kaleye geçmiştir

Maç başlamadan kırmızı kart çıkmıştır

Hakeme çarpan top kaleye girip gol olmuştur

Toplam beş penaltı kaçmıştır