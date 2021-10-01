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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:07 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:07

Ders saatleri azalacak mı, kaç dakika olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika ders saatleri açıklaması

Ders saatleri azalacak mı, kaç dakika olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika ders saatleri açıklaması

Ders saatleri azalacak mı sorusu, bir süredir yüz yüze eğitimde olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında ders saatleri düşecek mi sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, ders saatleri ile ilgili olarak vaka ve okul bazlı yaklaştıklarını belirtti. Bu gelişmenin ardından 2021 ders saatleri düşecek mi, kaç dakika olacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ders saatleri azacalak mı, kaç dakika olacak? İşte, Bakan Özer'in son dakika açıklamaları

Ders saatleri düşecek mi sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarıyla netlik kazandı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından, özellikler öğrenciler tarafından ders saatlerinin azalmasıyla ilgili bir beklenti oluştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yanı sıra ve velileri de ilgilendiren ders saatleriyle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer, ders saatlerinin azalma durumunun bir şarta bağlı olduğunu belirtirken çok önemli açıklamalar yaptı. Peki, 2021 ders saatleri azalacak mı, kaç dakika olacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders süreleri nasıl olacak?

DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ders süreleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var. Bu sınıfların olduğu yerlerde "süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz" diye yetki veriyoruz.

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.

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OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

"OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

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Ders saatleri azalacak mı, kaç dakika olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika ders saatleri açıklaması
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