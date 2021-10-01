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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:28

Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2021

Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2021

Geçmişten günümüze Dünya Kahve Günü, Ekim ayına gelince anlam ve önemiyle sorgulanıyor. 2005 yılında Amerika’da resmi hale gelen, 1993 yılında Japonya Kahve Birliği öncülüğünde anılan kahve gününün ne zaman kutlandığı merak ediliyor. Birçok kişi 1 Ekim Dünya Kahve Günü sözleri ve resimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Sizde sevdiklerinize 40 yıl hatırı olacak Dünya Kahve Günü mesajları gönderebilirsiniz. Peki 2021 Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri seçenekleri…

Dünya Kahve Günü kutlu olsun! Ünlü kahve markaları Dünya Kahve Gününe özel indirim kampanyaları yaparken Kahve Günü'ne özel kutlama mesajları atılıyor. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül ile 1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutlamaktadır. Buna göre; Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2021

RESİMLİ DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

Hiç bir kahve, "gidilmişlik" kadar acı değildir...

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi. 1 Ekim Dünya Kahve Günü dünyanın pek çok ülkesinde 2015 yılından beri kutlanıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ İLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ SÖZLERİ

Bir fincan kahvenin kırk yıI hatırı vardır.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahvenin kahve oIabiImesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı oIması gerekir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrılmaktan daha zor.

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

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Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2021
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