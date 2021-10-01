Dünya Kahve Günü ne zaman? En güzel, Kısa, Uzun, Resimli Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2021

RESİMLİ DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

Hiç bir kahve, "gidilmişlik" kadar acı değildir...

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

1 Ekim Dünya Kahve Günü geldi. 1 Ekim Dünya Kahve Günü dünyanın pek çok ülkesinde 2015 yılından beri kutlanıyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ İLE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.