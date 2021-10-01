Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm bu akşam mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:15 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:16

EDHO ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm bu akşam mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm bu akşam mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Bu noktada, EDHO ne zaman başlıyor ve bu akşam var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Unutulmaz bir sezon finaliyle sona eren dizinin 200. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO bu akşam var mı, yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? İşte, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun yeni sezonu ve 200. bölümü hakkında bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akıllardan silinmeyen bir sezon finali ile ekranlara ara veren dizinin 200. yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin hayranları, EDHO ne zaman başlıyor sorusuna sık sık yanıt arıyor. Salı gününün gelmesi ile beraber EDHO bu akşam var mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR, EŞKIYA YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Herkesin hatırlayacağı gibi, sezon finalinde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu noktada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk gösteriyor. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI SALI (28 EYLÜL 2021)

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Baba Parası TV'de ilk - Yerli Sinema

22: 15 Ocean's 8 - Yabancı Sinema

00: 25 Kardeşlerim 21.Bölüm

03: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 55 Akıncı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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EDHO ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm bu akşam mı? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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