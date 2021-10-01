Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Akıllardan silinmeyen bir sezon finali ile ekranlara ara veren dizinin 200. yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin hayranları, EDHO ne zaman başlıyor sorusuna sık sık yanıt arıyor. Salı gününün gelmesi ile beraber EDHO bu akşam var mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR, EŞKIYA YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Herkesin hatırlayacağı gibi, sezon finalinde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu noktada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk gösteriyor. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler