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Giriş Tarihi: 1.10.2021 13:02

Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek yerleştirme ile bir kuruma kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları kayıt süreciyle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Pek çok aday, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek sorusuna yanıt ararken ÖSYM konuya açıklık getirdi. İşte YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri!

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile milyonlarca aday üniversitelere kayıt oldu. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler tamamlanırken, ikinci tercihlerle kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversitelerde eğitim faaliyetleri yüz yüze olarak başlarken ek kayıt tarihleri de duyuruldu. YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri haberimizde.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

HALİS AYGÜN DUYURDU

Twitter hesabından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kayıt sürecinin detaylarını "2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak." sözleriyle paylaştı.

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Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri
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