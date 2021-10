Erdoğan: Milli araya moralli girmek istiyoruz

Spor Toto Süper Ligin 8. Haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Atakaş Hatayspor, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılar kendi tesislerinde 1 saat 40 dakika süren idmanda dinamik ısınmanın ardından, 5'e iki top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Malatyaspor maçının taktik çalışmasını da yapan Atakaş Hatayspor'da Teknik direktör Ömer Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERTERESAN BİR İLGDE OYNUYORUZ"

Malatya zorlu bir deplasman. Her maçın kendine göre bir zorluk derecesi var. Çok enteresan bir ligde oynuyoruz. Herkes herkesi her yerde yenebilecek durumda. Malatya maçına çok iyi hazırlandık. Her hafta üzerine koyarak devam ettiğimiz iyi futbolumuzu da Malatya'da sahaya yansıtıp oradan inşallah güzel bir sonuçla, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Malatya maçının ardından lige milli maçlar nedeni ile ara verileceğini ve bu araya moralli girmek istediklerini belirten Erdoğan, "Yeni Malatyaspor maçı bu nedenle de bizim için büyük önem taşıyor. Dediğim gibi Malatya'da iyi futbol oynayıp, iyi mücadele ederek gülen taraf biz olmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle milli maçlar nedeni ile verilecek olan raya da moralli girmek istiyoruz." diye konuştu.

DİEOUF VE SACKEY YOK

Ligin 3. Haftasında oynanan Aytemiz Alanya maçında sakatlanan Simon Feletta'nin iyileştiğini ve takım ile birlikte çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, "Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart cezalısı Mame Diouf ve sakatlığı devam eden Isaac Sackey forma giyemeyecekler. Sanırım Sackey'in 4-5 haftaya daha ihtiyacı var. Onun dışında Alanya maçında sakatlanan Simon Feletta iyileşti ve takım ile birlikte çalışmalarına başladı. Yine sakatlığı bulunan Onur bireysel antrenmanlarına başladı. Onu da takip edeceğiz. Eğer kullanabilirsek Malatya'ya götüreceğiz. Onun dışında bir sakatlığımız yok gibi görünüyor." Dedi.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Elde edilen başarılarda teknik direktör olarak kendisinin daha çok ön plana çıktığını belirten Erdoğan, "Futbol bir ekip işi. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi bir teknik ekibe sahibim. Mesleklerinde kendilerini geliştiren, katkı sağlayan, sportif anlamda takıma katkı veren bunun yanında kişilik olarak, karakter olarak da mükemme olan, hem oyuncularla, hemde yöneticilerimizle uyum içerisinde çalışan bir ekibimiz var. Bu uyumda bizi başarıya götürüyor. Dediğim gibi böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Hepsi kendi alanlarında başarılılar. Ve sürekli kendilerini geliştirmek için gayret gösteriyorlar." dedi.

KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ 13.30'DA

Öte yandan ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe'ye mağlubiyeti ile son bulan Atakaş Hatayspor, Pazar günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.