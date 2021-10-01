Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erdoğan: Milli araya moralli girmek istiyoruz
Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:23

Erdoğan: Milli araya moralli girmek istiyoruz

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Erdoğan: Milli araya moralli girmek istiyoruz

Atakaş Hatayspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasmana çok iyi hazırlandıklarını belirten Teknik direktör Ömer Erdoğan, “Son haftalardaki iyi futbolumuzu oynayarak Malatya deplasmanında 3 puanı almak ve milli maçlar nedeni ile lige verilecek araya moralli girmek istiyoruz.” dedi.

Spor Toto Süper Ligin 8. Haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Atakaş Hatayspor, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Bordo-Beyazlılar kendi tesislerinde 1 saat 40 dakika süren idmanda dinamik ısınmanın ardından, 5'e iki top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Malatyaspor maçının taktik çalışmasını da yapan Atakaş Hatayspor'da Teknik direktör Ömer Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERTERESAN BİR İLGDE OYNUYORUZ"

Malatya zorlu bir deplasman. Her maçın kendine göre bir zorluk derecesi var. Çok enteresan bir ligde oynuyoruz. Herkes herkesi her yerde yenebilecek durumda. Malatya maçına çok iyi hazırlandık. Her hafta üzerine koyarak devam ettiğimiz iyi futbolumuzu da Malatya'da sahaya yansıtıp oradan inşallah güzel bir sonuçla, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Malatya maçının ardından lige milli maçlar nedeni ile ara verileceğini ve bu araya moralli girmek istediklerini belirten Erdoğan, "Yeni Malatyaspor maçı bu nedenle de bizim için büyük önem taşıyor. Dediğim gibi Malatya'da iyi futbol oynayıp, iyi mücadele ederek gülen taraf biz olmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle milli maçlar nedeni ile verilecek olan raya da moralli girmek istiyoruz." diye konuştu.

DİEOUF VE SACKEY YOK

Ligin 3. Haftasında oynanan Aytemiz Alanya maçında sakatlanan Simon Feletta'nin iyileştiğini ve takım ile birlikte çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, "Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart cezalısı Mame Diouf ve sakatlığı devam eden Isaac Sackey forma giyemeyecekler. Sanırım Sackey'in 4-5 haftaya daha ihtiyacı var. Onun dışında Alanya maçında sakatlanan Simon Feletta iyileşti ve takım ile birlikte çalışmalarına başladı. Yine sakatlığı bulunan Onur bireysel antrenmanlarına başladı. Onu da takip edeceğiz. Eğer kullanabilirsek Malatya'ya götüreceğiz. Onun dışında bir sakatlığımız yok gibi görünüyor." Dedi.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Elde edilen başarılarda teknik direktör olarak kendisinin daha çok ön plana çıktığını belirten Erdoğan, "Futbol bir ekip işi. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi bir teknik ekibe sahibim. Mesleklerinde kendilerini geliştiren, katkı sağlayan, sportif anlamda takıma katkı veren bunun yanında kişilik olarak, karakter olarak da mükemme olan, hem oyuncularla, hemde yöneticilerimizle uyum içerisinde çalışan bir ekibimiz var. Bu uyumda bizi başarıya götürüyor. Dediğim gibi böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Hepsi kendi alanlarında başarılılar. Ve sürekli kendilerini geliştirmek için gayret gösteriyorlar." dedi.

KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ 13.30'DA

Öte yandan ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe'ye mağlubiyeti ile son bulan Atakaş Hatayspor, Pazar günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
Yılda 21 bin 600 liralık ödeme imkanı! İşte şartlar
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel altına Porsche çekti… Fiyatı dudak uçuklattı
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan: Milli araya moralli girmek istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA