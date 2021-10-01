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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:10 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:10

Fenerbahçe kaçıncı sırada, güncel puan durumu nasıl? İşte 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu

Fenerbahçe kaçıncı sırada, güncel puan durumu nasıl? İşte 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaştı ve sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Bu noktada, Fenerbahçe puan durumu, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile yer alıyor. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve kalan maçların fikstürü

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Olympiakos maçı ile devam etti. Sarı-lacivertliler, D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'a karşı mücadele verirken 3-0'lık bir yenilgi aldı. Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor sorusu da, maç sonrasında taraftarların en çok merak ettiği konular arasında öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA VE KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ NEDİR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA puan durumu nasıl? Fenerbahçe'nin kalan maç fikstürü nedir?

İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü;

FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada yer alıyordu. Olympiakos maçı sonrası gruptaki puan durumu şu şekilde oldu;

  1. Olympiakos - 6 puan
  2. Eintracht Frankfurt - 4 puan
  3. Fenerbahçe - 1 puan
  4. Royal Antwerp - 0 puan

FB MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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Fenerbahçe kaçıncı sırada, güncel puan durumu nasıl? İşte 2021 UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu
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