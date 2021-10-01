Fenerbahçe, Avrupa macerasına Olympiakos maçı ile devam etti. Sarı-lacivertliler, D Grubu ikinci maçında sahasında Olympiakos'a karşı mücadele verirken 3-0'lık bir yenilgi aldı. Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor sorusu da, maç sonrasında taraftarların en çok merak ettiği konular arasında öne çıkıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp yer alıyor. Peki, Fenerbahçe UEFA puan durumu nasıl? Fenerbahçe'nin kalan maç fikstürü nedir?
İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu Fenerbahçe puan durumu sıralaması ve fikstürü;
Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada yer alıyordu. Olympiakos maçı sonrası gruptaki puan durumu şu şekilde oldu;
Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45