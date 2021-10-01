Fenerbahçe taraftarını Mesut etmiyor!

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklar ve hazır olmadığı gerekçesiyle bir türlü düzenli oynayamayan Mesut Özil, yeni sezonun geride kalan bölümünde de benzer bir görüntü sergiledi.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi öncesi gribal enfeksiyon geçirip kadrodan çıkarılan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon ikinci kez sağlık problemi yaşadı.

Ligdeki 7 maçta sadece Giresunspor'a karşı 90 dakikayı görebilen Özil, diğer karşılaşmalarda oyundan alındı ya da sonradan dahil oldu.

Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında çıkarılan tecrübeli futbolcu, play-off'taki Helsinki mücadelesinde de 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.