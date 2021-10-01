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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:42

Fenerbahçe taraftarını Mesut etmiyor!

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe taraftarını Mesut etmiyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçında gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer alamayan Mesut Özil, oynadığı maçlarda da sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklar ve hazır olmadığı gerekçesiyle bir türlü düzenli oynayamayan Mesut Özil, yeni sezonun geride kalan bölümünde de benzer bir görüntü sergiledi.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi öncesi gribal enfeksiyon geçirip kadrodan çıkarılan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon ikinci kez sağlık problemi yaşadı.

Ligdeki 7 maçta sadece Giresunspor'a karşı 90 dakikayı görebilen Özil, diğer karşılaşmalarda oyundan alındı ya da sonradan dahil oldu.

Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında çıkarılan tecrübeli futbolcu, play-off'taki Helsinki mücadelesinde de 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut, toplamda 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Fenerbahçe taraftarını Mesut etmiyor!
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