Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi yayında! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların (Taşıt-ihtiyaç-konut) kredi faiz oranları düşer mi?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:59

Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi yayında! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların (Taşıt-ihtiyaç-konut) kredi faiz oranları düşer mi?

Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi yayında! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların Taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranları düşer mi?

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan “Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Temmuz ayıyla beraber faizlerde bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları güncel listesi...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bulutlar yüklü geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Güncel kredi faiz oranları 2021 listesi yayında! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların (Taşıt-ihtiyaç-konut) kredi faiz oranları düşer mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA