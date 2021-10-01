Hain ittifaktan provokasyon

Bir grubun terör örgütü adına slogan atması sonrası olaylar büyüdü. Güvenlik güçleri, Galatasaraylılara kontrolsüz bir şekilde biber gazı ile müdahale etti
Marsilya-G.Saray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar resmen provoke edildi. Fransız tribünlerinde terör örgütü PKK'nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açılarak Türk seyirciler tahrik edilmek istendi. Yaşanangerginliğin ardından provokatörtaraftarlar, polis tarafındanstattan çıkarıldı. Ancak olaylar bitmedi. Bir grup, terör örgütü adına sloganlar attı. İki tribün arasındaki gerginlik dakikalar geçtikçe yükseldi. Fransız polisiise Marsilya tribünleri yerineGalatasaray tribününemüdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı fişeklerini elleriyle kontrolsüz ve yoğun bir şekilde Türk taraftarın üzerine attıkları görüntülendi.
Meşale savaşı maçı8 dakika durdurdu
GERGINLIK maç sırasında da devam etti. 37. dakikada tribünlerden atılan karşılıklı meşaleler nedeniyle oyun durdu. Bazımeşalelerin sahaya düştüğügözlemlendi. Teknik direktör Fatih Terim hakemle konuştuktan sonra Galatasaraylıların olduğu bölüme giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Sonrasında aynı şeyi Muslera da yaptı. Marsilyatakımından ise Dimitri Payet,kendi tribünlerinden sakinolmalarını istedi. Oyun yaklaşık 8 dakika durduktan sonra tekrar başladı. Bu sırada tribünlerde ses bombası da atıldı.
Fransız polisi, Fransız kaldı! GALATASARAY'IN Marsilya ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm ilan edilmişti. Ancak Fransız polisi, olaylar sırasındaki tavrı ve müdahaledeki yetersizliği nedeniyle sınıfta kaldı. Deplasman tribünü ile Marsilya tribünlerini ayıran tampon bölge de küçük tutulunca olaylar kaçınılmaz oldu. Ev sahibi takımın taraftarlarının tampon bölgeyi aşmak için sık sık hamle yaptıkları dikkatlerden kaçmadı.