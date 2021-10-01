Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hain ittifaktan provokasyon
Giriş Tarihi: 1.10.2021

Hain ittifaktan provokasyon

Hain ittifaktan provokasyon

Bir grubun terör örgütü adına slogan atması sonrası olaylar büyüdü. Güvenlik güçleri, Galatasaraylılara kontrolsüz bir şekilde biber gazı ile müdahale etti

Marsilya-G.Saray maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar resmen provoke edildi. Fransız tribünlerinde terör örgütü PKK'nın yanı sıra Yunanistan ve Ermenistan bayrakları açılarak Türk seyirciler tahrik edilmek istendi. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftarlar, polis tarafından stattan çıkarıldı. Ancak olaylar bitmedi. Bir grup, terör örgütü adına sloganlar attı. İki tribün arasındaki gerginlik dakikalar geçtikçe yükseldi. Fransız polisi ise Marsilya tribünleri yerine Galatasaray tribününe müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı fişeklerini elleriyle kontrolsüz ve yoğun bir şekilde Türk taraftarın üzerine attıkları görüntülendi.

Meşale savaşı maçı 8 dakika durdurdu
GERGINLIK maç sırasında da devam etti. 37. dakikada tribünlerden atılan karşılıklı meşaleler nedeniyle oyun durdu. Bazı meşalelerin sahaya düştüğü gözlemlendi. Teknik direktör Fatih Terim hakemle konuştuktan sonra Galatasaraylıların olduğu bölüme giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Sonrasında aynı şeyi Muslera da yaptı. Marsilya takımından ise Dimitri Payet, kendi tribünlerinden sakin olmalarını istedi. Oyun yaklaşık 8 dakika durduktan sonra tekrar başladı. Bu sırada tribünlerde ses bombası da atıldı.

Fransız polisi, Fransız kaldı!
GALATASARAY'IN Marsilya ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi Fransa'da yüksek güvenlik riski kapsamında kırmızı alarm ilan edilmişti. Ancak Fransız polisi, olaylar sırasındaki tavrı ve müdahaledeki yetersizliği nedeniyle sınıfta kaldı. Deplasman tribünü ile Marsilya tribünlerini ayıran tampon bölge de küçük tutulunca olaylar kaçınılmaz oldu. Ev sahibi takımın taraftarlarının tampon bölgeyi aşmak için sık sık hamle yaptıkları dikkatlerden kaçmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in düğün çıkışına ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
Son dakika: Aslan, Fransa'dan 1 puanla döndü! Galatasaray liderliğini sürdürdü...
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Galatasaray Avrupa Ligi Puan Durumu Tablosu: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grupta kaçıncı sırada?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hain ittifaktan provokasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA