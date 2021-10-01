İhtiyacım olan şey Beşiktaş’ta forma giymekti

BEŞİKTAŞ'IN Chelsea'dan kiraladığı Michy Batshuayi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ajax yenilgisi ve kaçırdığı gol için üzgün olduğunu belirten 27 yaşındaki forvet, "Ben takıma güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Kendimizeinanıyoruz. Milli aradan sonra sakatlardönünce galibiyetler alacağız" dedi. N'Koudou'nun, Beşiktaş'a transferinde etkili olduğunu söyleyen Belçikalı yıldız, "Burayla ilgili bilmem gereken her şeyi bana anlattı. Benim de ihtiyacım olan şey,Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynamaktı" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın futbolculuğunun da çok büyük olduğunu söyleyen Batshuayi, "Benden beklentileri olması hoşuma gidiyor" diye konuştu. Türkiye'de çok güçlü futbolcular olduğunu da sözlerine ekledi.