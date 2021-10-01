Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! (1 Ekim)
Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:09

İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! (1 Ekim)

İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! 1 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere pek çok il için hava durumu uyarısı geldi. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur, gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, yağmur ne zaman sona erecek sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji’den yapılan o açıklama;

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinde başlayan yağmur gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafikte de artışa yol açtı. Öte yandan yağmurun ne kadar süreceğine ilişkin Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte Meteoroloji tarafından yapılan o açıklama;

İSTANBUL HAVA DURUMU (1 EKİM)

MGM, İstanbul ile beraber yurt genelinde birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini belirtmişti. Beklenen yağış bugün öğleden sonra başladı. İstanbul'da yoğun şekilde etkisi hissedilen yağışın ne zaman biteceği ise merak konusu oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! (1 Ekim)
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