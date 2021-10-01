Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:41 Son Güncelleme: 1.10.2021 11:42

Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber binlerce adaylar başvurulara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada 5 bin sözleşmeli işçi temini yapılacağı bildirilirken branş dağılımı, şartları gibi birçok detay da netleşmiş oldu. Bu noktada “Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartlları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 5 bin Jandarma Uzman Erbaş personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve yayımlanan kılavuzda yer alan tüm detaylar...

Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru süreci için beklenen kılavuz yayımlandı. JGK bünyesine yapılacak olan personel alımlarının toplamda 5 bin kişi olacağı bildirilirken öte yandan bu kişilerin 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık olacak. Bu kapsamda adaylar "Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartlları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar...

Uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 MSB ile Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, alım yapılacak mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPIYOR!

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 MSB ile Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, alım yapılacak mı?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığına 3.901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. Toplam temin miktarının %2'si (100 kontenjan) Tablo-8'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır. Adaylar başvuru sırasında ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı "Şehit Gazi Yakınlık Belgesi"ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecek ve sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

(Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum, valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge olması gerekmektedir. Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanlar)

Uzman erbaş alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımları için tarih belirti mi?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ''Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.
c. Başvurular; 01 Ekim 2021 günü başlayıp, 10 Ekim 2021 günü saat 23.59'da sona erecektir.
ç. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza,
T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan "Profil Bilgileri" bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir.)
(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya
elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir. SMS ile
duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Başvuruda beyan edilen cep
telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)

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Jandarma 5 bin uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! Jandarma Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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