Kadıköy’de hüzün gecesi

Rakibi karşısında Szalai’nin büyük hatasıyla daha 6’ncı dakikada geri düşen Kanarya, yakaladığı pozisyonları da Valencia ve Rossi ile harcadı. İkinci yarı büyük baskıda Pelkas’ın şutu direkte patladı. Yunan ekibi, Masouras’ın golleri ile (2) farkı açtı ve galibiyete ulaşt
Fenerbahçe D Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanamadı ve 1 puanda kaldı Avrupa Ligi bireysel hatanın telafisinin çok zor olduğu bir mücadele... Özellikle rakip Olympiakos gibi güçlü bir takımsa. 6. dakikada Szalai'nin orta alandaki top kaybı hızlı atakla gole dönünce iş çok zora girdi. Buna rağmen Fenerbahçe ilk yarının kalanı ve ikinci yarının ilk 15 dakikasında iyi bir tempo ve baskıyla oynadı. Bu dönemde Valencia, Rossi ve Pelkas'la kaçırılan 4 net pozisyon vardı. 62. dakikada yine hızlı atak ve yine Olympiakos golü gelince Fenerbahçe havlu attı. O ana kadar çok tempo yapan Mert ve Gustavo gibi isimler fişi çekti. Arkasından üçüncü gol de gelince Pereira önemli isimleri oyundan aldı. Gustavo, Mert, Valencia, Rossi gibi oyuncular pazar günkü maç düşünülerek değiştirildi. Frankfurt'ta iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler grupta ağır bir yara aldı. Artık Antverp maçlarında hata lüksü kalmadı. Fenerbahçe tribünlerine ayrı bir parantez açmak lazım. Sezonun en iyi performansını sergilediler. Takımı öne ittiler. Ancak onların tribündeki bu performansı sahada kazanmaya yetmedi.
TEPKİ VE ALKIŞ!
Fenerbahçe taraftarları dün geceki kötü oyunları yüzünden Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ı oyundan çıkarken protesto etti. Bu sezon ilk kez bir maçta kenara gelen Gustavo çıkarken, ıslıkların yanı sıra Brezilyalı'yı desteklemek için yapılan alkış sesleri de duyuldu. Kaleci Tepki ve alkış! Altay Bayındır ise 3 gol yemesine rağmen tribünden alkış aldı. Rakibin 2. ve 3. gollerinde kurtardığı topların dönüşü gol olan genç kalecinin, Masouras'ın ayağından aldığı top sonrası tribünlerden "Altay" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar karşılaşma sonunda da futbolcuları tribüne çağırarak, alkışlarla moral verdi.