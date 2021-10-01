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Giriş Tarihi: 1.10.2021 20:49 Son Güncelleme: 1.10.2021 20:50

Karagümrük'ün konuğu Başakşehir! İlk yarıda tam 3 gol...

Karagümrük’ün konuğu Başakşehir! İlk yarıda tam 3 gol...

Süper Lig'in açılış maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Maç öncesinde Karagümrük'ün 11 puanı bulunurken, Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor. Maçın ilk yarısında Karagmrük 3 gol buldu.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük'ün konuğu Başakşehir. Bu sezonunu flaş takımlarından olan Karagümrük ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

CANLI SKOR / Karagümrük 3-0 Başakşehir (İlk yarı sona erdi)

CANLI ANLATIM

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fatih Karagümrük, Başakşehir FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı (2020/21).

-Fatih Karagümrük'e konuk olduğu dört lig maçının üçünü kazanan Başakşehir FK (1M), tek yenilgisini geçen sezon Süper Lig'de aldı (Eylül 2020'de 0-2).

-İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste üç yenilgilik süreci sadece bir kez yaşadı (Mayıs-Eylül 1959).

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Karagümrük'ün konuğu Başakşehir! İlk yarıda tam 3 gol...
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