Karagümrük’ün konuğu Başakşehir! İlk yarıda tam 3 gol...

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı. Fatih Karagümrük'ün konuğu Başakşehir. Bu sezonunu flaş takımlarından olan Karagümrük ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

CANLI SKOR / Karagümrük 3-0 Başakşehir (İlk yarı sona erdi)

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2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fatih Karagümrük, Başakşehir FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı (2020/21).

-Fatih Karagümrük'e konuk olduğu dört lig maçının üçünü kazanan Başakşehir FK (1M), tek yenilgisini geçen sezon Süper Lig'de aldı (Eylül 2020'de 0-2).

-İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kaybeden Fatih Karagümrük, lig tarihinde üst üste üç yenilgilik süreci sadece bir kez yaşadı (Mayıs-Eylül 1959).