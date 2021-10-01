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Giriş Tarihi: 1.10.2021 12:42 Son Güncelleme: 1.10.2021 12:45

Kayseri'de zorlu randevu! Kayseri ile Trabzon 49. randevuda

AA
Kayseri’de zorlu randevu! Kayseri ile Trabzon 49. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 2 Ekim saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı deneyimli hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 49. KEZ!

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

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Kayseri'de zorlu randevu! Kayseri ile Trabzon 49. randevuda
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