Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? Kırmızı Oda Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı?

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip danışanların hikayelerini işleyen Kırmızı Oda dizisi, dikkat çekici senaryo ve gerçek hayata dayanan konusuyla izleyicinin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon karakterlerinden Rezzan'ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı gibi sorular izleyici tarafından cevap arananlar arasında bulunuyor. Doktor Hanım'ın misafirlerinden Rezzan ne hastası? İşte hastalığına ilişkin detaylar.

KIRMIZI ODA REZZAN'IN HASTALIĞI NE?

Seslere karşı takıntılı olan, içindeki sesin onunla konuştuğunu iddia eden, ani hareketlere büyük tepki gösteren Rezzan cinlerin kendisini kontrol ettiğine inanıyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.