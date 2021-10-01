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Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:52

Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? Kırmızı Oda Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı?

Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? Kırmızı Oda Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı?

Kırmızı Oda Rezzan hikayesi ve hastalığı ile dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor. Her bölümde farklı insanların hayat hikayesini işleyen dizi, yeni sezonda Rezzan, Süveyda, Derya, Asuman karakterleriyle gündeme geliyor. Bu karakterlerden Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı gibi sorular gündeme geliyor. Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip danışanların hikayelerini işleyen Kırmızı Oda dizisi, dikkat çekici senaryo ve gerçek hayata dayanan konusuyla izleyicinin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon karakterlerinden Rezzan'ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı gibi sorular izleyici tarafından cevap arananlar arasında bulunuyor. Doktor Hanım'ın misafirlerinden Rezzan ne hastası? İşte hastalığına ilişkin detaylar.

KIRMIZI ODA REZZAN'IN HASTALIĞI NE?

Seslere karşı takıntılı olan, içindeki sesin onunla konuştuğunu iddia eden, ani hareketlere büyük tepki gösteren Rezzan cinlerin kendisini kontrol ettiğine inanıyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.

REZZAN'IN HİKAYESİ NE?

Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı tahmin ediliyor. Kitaptaki bu bölüme göre, Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası, kitapta annesinin baskılarına dayanamayarak intihar ediyor.

PSİKOZ NEDİR?

Psikoz hastalığı, beynin bilgileri işleme sürecini etkileyen bir hastalıktır. Psikoz, bireyin gerçeklikten kopmasına ve iletişimi kaybetmesine neden olur. Psikoz yaşayan bireyler gerçek olmayan şeylere inanır. Ayrıca psikoz hastalığı yaşayanlar olmayan şeyleri görebilir, duyabilir. Psikoz bir hastalık değil, belirtidir. Psikozun farklı çeşitleri vardır, sonuçları ağır olabilir.

PSİKOZ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Psikoz tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar, halüsinasyonları ve sanrıları azaltır ve insanların daha net düşünmelerine yardımcı olurlar. Ancak altta yatan hastalığı tedavi etmezler. Bu ilaçlar beyin hücreleri arasında mesajlar ileten bir kimyasal olan dopaminin etkisini bloke ederek çalışırlar.

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Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? Kırmızı Oda Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı?
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