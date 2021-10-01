Kırmızı Oda son bölüm tek parça izle! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları Tv 8'de yayınlanan Kırmızı Oda, 45. bölümü ile ekranlara geldi. Derya (Ayça Bingöl) annesini uzaktan görmeye gider ve kardeşi Denizi orada görünce yıkılır. Doktor Hanım'ın yanına geldiğinde ise oldukça dağılmış halde olan Derya, kardeşine sitem eder. Süveyda (İlayda Alişan) ve annesi Asuman (Başak Daşman) kavga ederler. Vicdan azabı çeken Asuman doktor Hanım'ın yanına gelir. Anlatmadığı şeylerin olduğunu dile getiren Asuman, Süveyda'nın evlatlık bir çocuk olduğunu itiraf eder.
Kırmızı Oda 45. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı da son sahnenin ardından merak konusu oldu.
Kırmızı Oda son bölüm tek parça izle seçeneği yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak dizinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=88WF2ayF1RU
45. bölümün ardından merak konusu olan 46. yeni bölüm fragmanı TV 8 tarafından henüz gösterilmedi. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizden izleyebilirsiniz.