Kırmızı Oda son bölüm tek parça izle! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları Tv 8'de yayınlanan Kırmızı Oda, 45. bölümü ile ekranlara geldi. Derya (Ayça Bingöl) annesini uzaktan görmeye gider ve kardeşi Denizi orada görünce yıkılır. Doktor Hanım'ın yanına geldiğinde ise oldukça dağılmış halde olan Derya, kardeşine sitem eder. Süveyda (İlayda Alişan) ve annesi Asuman (Başak Daşman) kavga ederler. Vicdan azabı çeken Asuman doktor Hanım'ın yanına gelir. Anlatmadığı şeylerin olduğunu dile getiren Asuman, Süveyda'nın evlatlık bir çocuk olduğunu itiraf eder.

KIRMIZI ODA 45. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kırmızı Oda 45. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı da son sahnenin ardından merak konusu oldu.