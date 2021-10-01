Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ve gerçek adı ne? Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 16:01

Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ve gerçek adı ne? Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ve gerçek adı ne? Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medyanın ve ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın geçen haftaki bölümüne Süveyda karakteri katıldı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan İlayda Alişan'in hayatı dizinin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Peki Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ne, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda'da Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan kimdir? İşte tüm detaylar...

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan sosyal medyada epey ilgi görüyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde de dikkat çeken Süveyda'nın hikayesi merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı ve hikayesi ne? Kırmızı Oda'da Süveyda karakterini canlandıran İlayda Alişan kimdir? İşte merak edilen o detaylar...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR?

Kırmızı Oda'ya yeni sezonda Süveyda'yı annesi etrafta bir şeyleri çaldığı gerekçesiyle kliniğe getirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı.
Öte yandan Süveyda ilk kez evden kaçtığında başına korkunç bir olay gelmiş. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümü öğrencisi...
Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

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Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ve gerçek adı ne? Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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