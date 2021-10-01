Kırmızı Oda Süveyda kimdir, hikayesi ve gerçek adı ne? Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR?

Kırmızı Oda'ya yeni sezonda Süveyda'yı annesi etrafta bir şeyleri çaldığı gerekçesiyle kliniğe getirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Süveyda ilk kez evden kaçtığında başına korkunç bir olay gelmiş. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümü öğrencisi...

Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.