KYK yurt yedek sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, açıklandı mı?

KYK yurt yedek sonuçları için yedeklerdeki binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Eğitim süreçlerinde devlet bünyesindeki bu kurumlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar "2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurum yerleştirmelerin her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yapılarak boş kontenjanların tamamlanacağını bildirmişti. Peki, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Üçüncü yedek yerleştirme 27 Eylül'de gerçekleştirildi.
KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?
Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533