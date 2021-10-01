KYK yurt yedek sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2021 KYK yurt yedek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, açıklandı mı?

KYK yurt yedek sonuçları için yedeklerdeki binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Eğitim süreçlerinde devlet bünyesindeki bu kurumlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar "2021 KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurum yerleştirmelerin her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yapılarak boş kontenjanların tamamlanacağını bildirmişti. Peki, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...