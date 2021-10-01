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Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:55

MEBBİS giriş ekranı: 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır?

MEBBİS giriş ekranı: 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen MEBBİS giriş ekranı binlerce eğitimciyi ziyaret ediyor. E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar sistem üzerinden yapılabiliyor. Peki 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır? İşte MEBBİS giriş ekranı ve tüm detaylar…

MEBBİS öğretmen giriş ekranı ile çoğu sayfaya erişebilirsiniz. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. MEBBİS'in pratik kullanımı ve her bilgiyi kategorize etme özelliği, bu süreci kolay hale getirir. MEBBİS öğretmen giriş sayfası ile e-yatırım, personel, halk eğitim, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları, e-akademi, e-yurt, e-burs gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Peki 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır? İşte MEBBİS giriş ekranı!

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yurt genelinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin sıklıkla ziyaret ettiği MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. E Okul Öğretmen Girişi, e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden sağlanmaktadır. MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor..Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

E-Yatırım İşlemleri

Personel İşlemleri

Halk Eğitim İşlemleri

E-Okul, E-Taşınır

Açık Öğretim Kurumları İşlemleri

E-Akademi İşlemleri

E-Yurt İşlemleri

E-Burs İşlemleri

Evrak İşlemleri

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü

Denetim Planlama Modülü

Kitap Seçim Modülü

Sosyal Tesisler Modülü

Kurum Standartları Modülü

MEİS Modülü

MEBBİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek " Şifremi Unuttum " yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan "Şifremi unuttum" kısmında da "MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü" linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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MEBBİS giriş ekranı: 2021 MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır?
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