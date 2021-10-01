Mesut etmiyor!

Gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer alamayan Mesut Özil, oynadığı maçlarda da sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabildi
F.Bahçe'de geçen sezon sakatlıklar ve hazır olmadığı gerekçesiyle bir türlü düzenli oynayamayan Mesut Özil, yeni sezonun geride kalanbölümünde de benzer bir görüntü sergiledi.Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi öncesi gribal enfeksiyon geçirip kadrodan çıkarılan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon ikinci kez sağlık problemi yaşadı. Ligdeki 7 maçta sadeceGiresunspor'a karşı 90 dakikayı görebilen Özil, diğer karşılaşmalarda oyundan alındı ya da sonradan dahil oldu. Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında çıkarılan tecrübeli futbolcu, play-off'taki Helsinki mücadelesinde de 90 dakikayı tamamlayamadı. Mesut, toplamda3 gol atıp 1 de asist yaptı.
PELKAS: SAVAŞMAMIZ GEREKİYOR
Maçın ilk yarısında dökülen, ikinci devrede ise direk engeline takılan Pelkas, şunları söyledi: Olympiakos bizim hata yapmamızı bekledi. İlk golü de böyle buldular. Skor 2-0'agelince oyundankoptuk. TaraftarındesteğinigöstermesiF.Bahçesevgilerinigösteriyor. Biz de sahada savaşarak karşılığını vermeliyiz."
OLYMPİAKOS'UN SAHİBİNDEN KÜSTAH SÖZLER
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, 3-0 kazandıkları maçın ardından skandal açıklamalarda bulundu. Marinakis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da söyledim. 'Burada kazanırsanız efsane olursunuz' dedim. Bu zaferimiz Yunanistan'a armağan olsun" diye konuştu. Bu sözler büyük tepki gördü.
TRİBÜNLER FULL ÇEKTİ FENERBAHÇE taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle kapasitenin yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Tribünde Kim Min-Jae'yi izlemek için gelen Güney Koreli futbolseverler de vardı.