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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:18

Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor?

Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin Eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti. 2020 yılının Ekim ayından beri uygulanan indirimin yeniden uzatıldığı duyuruldu. Bu duyuru üzerine vatandaşlar, Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı diye araştırıyor. “Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor?” sorusuyla son açıklamalar takip ediliyor. İşte konuyla ilgili son duyuru.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat stopaj oranlarına uygulanan indirim yeniden uzatıldı. Temmuz ayında, Eylül'ün sonuna kadar uzatıldığı duyurulan indirim bu yeni kararla bir süre daha geçerli olacak. Bu durum, "Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusuyla gündeme geliyor. Ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla uygulanan bu indirim bankada parası olan vatandaşları ilgilendiriyor. Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

2021 MEVDUAT STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Stopaj indirimi son açıklamalara göre 30 Eylül'de son bulacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temmuz ayında yaptığı açıklamada "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

STOPAJ İNDİRİMİ UZATILDI MI?

TL mevduatların cazibesini artırmak ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül'de sona eriyordu. Karar ile söz konusu destek 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Bu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile bu tarihte iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.

MEVDUAT STOPAJ İNDİRİMİ NEDİR?

Geçen yıl ekim ayında Türk Lirası'nın cazibesinin artırılması ve dövize geçişi önlemek amacıyla mevduata stopaj desteği getirildi. Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleriyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12'den 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan sıfıra çekildi.

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Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor?
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