Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat stopaj oranlarına uygulanan indirim yeniden uzatıldı. Temmuz ayında, Eylül'ün sonuna kadar uzatıldığı duyurulan indirim bu yeni kararla bir süre daha geçerli olacak. Bu durum, "Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?" sorusuyla gündeme geliyor. Ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla uygulanan bu indirim bankada parası olan vatandaşları ilgilendiriyor. Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

2021 MEVDUAT STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Stopaj indirimi son açıklamalara göre 30 Eylül'de son bulacaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temmuz ayında yaptığı açıklamada "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.