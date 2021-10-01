Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 10:09 Son Güncelleme: 1.10.2021 10:10

Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!

Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!

Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk öldü haberleri sonrası milyonların gündemine geldi. 86 yaşındaki ünlü siyasetçi Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle İstanbul’da rahatsızlanarak 13 Eylül’de ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bu noktada “Oğuzhan Asiltürk kimdir, öldü mü, neden ve kaç yaşında öldü?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Mustafa Kurdaş, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, öldü mü, neden ve kaç yaşında öldü? İşte hayatına dair tüm detaylar...

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat haberiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Ünlü siyasetçi koronavirüs nedeniyle Eylül ayında hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Acı haberi sonrasında "Oğuzhan Asiltürk kimdir, öldü mü, neden ve kaç yaşında öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Oğuzhan Asiltürk yaşı, hayatı ve hakkında tüm detaylar...

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Asiltürk (25 Mayıs 1935) Türk siyasetçidir. Eski T.C. İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve aynı zamanda Mevcut Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'dır. Gelen son dakika haberiyle Asiltürk, 1 Ekim'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bulutlar yüklü geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı? Türk siyasetçi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA