Son dakika haberleri... Okullar kapanacak mı? Vaka sayısının artması nedeniyle yüz yüze eğitimin durumu sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimde kararlı olunduğunu belirtirken bir yeni açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velileri ve öğrencilerin merak ettiği "Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, vakaların artması durumunda planlarının hazır olduğunu belirtirken okullar Ekim'de kapanacak mı sorusuna ilişkin şunları söyledi: