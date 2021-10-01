Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 1 Ekim 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 1 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI | 1 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

1 Ekim On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;