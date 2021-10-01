Pereira’ya su bardağı

F.BAHÇE Teknik Direktörü Pereira dün Olympiakos maçına çıkardığı 11 ve sahaya müdahaleleri ile büyük tepki çekti. Rakibin 1.92'lik stoperlerine karşı forvettePelkas (1.75 cm), Valencia(1.74 cm) ve Rossi (1.70 cm)üçlüsüne top şişirerek gol arayan Pereira'nın ikinci yarıya da oyuncu değiştirmeden başlaması ve skor 2-0'a geldikten sonra Berisha ile Zajc'ı oyuna alması sosyal medyada ağır eleştiri konusu oldu. Sonanlarda da tribünlerdenPereira'nın olduğuyere su bardaklarıatıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.
E.FRANKFURTUZATMADA
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Gol 90+1'inci dakikada penaltıdan Gonçalo Paciencia'dan geldi. Alman ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltirken, Antwerp ikinci maçını da kaybetti.