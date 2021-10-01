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Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:33

PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir? pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama ekranı

PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir? pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama ekranı

PMYO sınav sonuçları açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulları kapsamında eğitim-öğretim sürecini tamamlayarak sınava giren adaylar, PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Pa.edu.tr üzerinden yapılan duyuru ile 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçları erişime açıldı. pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama – PMYO sonuç ekranı haberimizde.

Polis Akademisi'nde eğitim alan ve eğitimi başarıyla tamamlayarak atama için sınava giren polis adayları, sınav sonuçlarına nasıl erişim sağlayacaklarını araştırıyor. PMYO sınav sonuçları nereden öğrenilir sorusuyla incelenen bu durum haberimizde açıklığa kavuşuyor. İşte pa.edu.tr ve e-Devlet ile Polis Akademisi sınav sonuçları sorgulama ekranı ile PMYO sonuç ekranı!

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET

Polis Akademisi'nde eğitim sürecini tamamlayan ve ataması gerçekleşen adaylara uygulanan sınava ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada PMYO eğitim sonu sınav sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Adaylar e-devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" sayfasından sonuçlarına bakabilecekler.

PMYO SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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