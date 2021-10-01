Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi bugün yapıldı. Adaylar, YouTube canlı yayını üzerinden Sağlık Bakanlığı atama kurası çekilişini takip etti. Kura çekiminin ardından ise atama kura sonuçları beklenmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, atama kura sonuçları açıklandı. Bu gelişme ile beraber Sağlık Bakanlığı atama kurası isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili olarak araştırmalar artış gösterdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2021

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı. Bakanlık, Münhal Kadrolar, Yerleşenler Listesi ve Noter Onaylı sonuçlar olarak üç liste hâlinde atama kura sonuçlarını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

İşte, 30 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi