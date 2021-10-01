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Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:26 Son Güncelleme: 1.10.2021 17:46

Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki: "Aba altından sopa göstermesin"

Sivasspor’dan Ahmet Nur Çebi’ye tepki: Aba altından sopa göstermesin

Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Sivasspor 3 puan için mücadele edecek. Maç öncesi Sivasspor cephesinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösteren Sivasspor "Aba altından sopa göstermesin" ifadelerini kullandı. İşte flaş açıklamanın detayları...

Beşiktaş ve Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi sonrası lig maçına çıkacak olan Beşiktaş bu maçı kazanmak ve ligdeki kötü gidişatına son vermek istiyor. Diğer yandan Sivasspor ise çıkışını devam ettirmek istiyor.

SİVASSPOR'DAN AHMET NUR ÇEBİ'YE TEPKİ!

Sivasspor, maç öncesi Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalara yönelik tepki gösterdi. Yapılan açıkalamda şunları ifade edildi:

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Fanatik Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim." açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir."

"Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin."

"Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz."

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Sivasspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki: "Aba altından sopa göstermesin"
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