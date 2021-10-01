Son dakika: Beşiktaş’la da adı anılan Diego Costa için skandal iddia! Polisle başı dertte…

Transfer sezonunda Beşiktaş ile görüşen Atletico Mineiro'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Diego Costa, son dönemlerde polislerle başı dertte.
Bahis sitesi çetesinin finansörü olduğu iddia edilen Diego Costa'nın adı birçok yasa dışı işlemlerle adı anılıyor.
KARA PARA AKLAMA, DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI, ÇEŞİTLİ FİNANSAL SUÇLAR...
Polis tarafından yapılan açıklamalara göre Diego Costa, kara para aklama, kumar, döviz kaçakçılığı ve çeşitli finansal suçlar işleyen bir bahis çetesinin parçası olduğu ifade edildi.
DİEGO COSTA'NIN HESAPLARINDAN PARA AKTARILDIĞI İFADE EDİLDİ
İllegal bahis şirketinin finansal hesaplarının incelenmesi sonucu Diego Costa'nın finansörü olduğu ortaya çıktı. Diego Costa'nın söz konusu illegal bahis şirketine parayı Brezilya'nın dışında olan banka hesaplarından yaptığı da ifade edildi.
1.7 MİLYON STERLİN'E EL KONULDU
Polisin açıklaması: "Bu yıl 3 Mart'ta başlayan operasyonun ilk aşamasında, soruşturmanın derinleştirilmesine olanak sağlayan belge ve elektronik cihazlara el konulurken, 1,77 milyon sterlin nakit paraya el konuldu."
"BİR FUTBOLCUNUN OLDUĞU DOĞRULANDI"
"Suç örgütünün döviz dolandırıcılığı yapmasına yardımcı olan sarrafların yanı sıra, suç düzeninin finansörü olduğu iddia edilen bir futbolcunun katılımı doğrulandı."
DİEGO COSTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Polisin arama emri çıkarttığı ve Diego Costa'nın evinin de aranılacak yerler arasında olduğu aktarıldı. Söz konusu iddialar sonrası Diego Costa'nın henüz bir yorum yapmaması dikkatlerde kaçmadı.
COSTA'NIN KULÜBÜ POLİSLERE DESTEK OLACAKLARINI AÇIKLADI
Ancak Atletico Mineiro, eski Stamford Bridge forvetinin polis soruşturmasına karışan futbolcu olduğunu doğruladı ve bir açıklamada yardım isterse onu destekleyeceklerini söyledi.