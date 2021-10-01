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Giriş Tarihi: 1.10.2021 18:46 Son Güncelleme: 1.10.2021 19:06

Son dakika: Beşiktaş'la da adı anılan Diego Costa için skandal iddia! Polisle başı dertte…

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Son dakika: Beşiktaş’la da adı anılan Diego Costa için skandal iddia! Polisle başı dertte…

Son dakika haberi: Transfer sürecinde Beşiktaş’ın da yakından ilgilendiği İspanyol oyuncu Diego Costa hakkında skandal bir iddia gündeme geldi. Costa’nın bir bahise adının karıştığı ifade edilirken oyuncunun para aklama, kumar, döviz kaçakçılığı gibi çeşitli parasal suçlar konusunda sicilinin kabarık olduğu ifade edildi. İşte skandal iddiaların detayları…

Transfer sezonunda Beşiktaş ile görüşen Atletico Mineiro'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Diego Costa, son dönemlerde polislerle başı dertte.

DİEGO COSTA HAKKINDA SKANDAL İFADELER

Brezilya'da bulunan bir bahis şirketiyle adı anılan Diego Costa hakkında skandal iddialar gündeme geldi. Brezilya polisi, bir bahis şirketi hakkında yaptığı soruşturma sonucunda Diego Costa'nın adı geçtiği öğrenildi.

Bahis sitesi çetesinin finansörü olduğu iddia edilen Diego Costa'nın adı birçok yasa dışı işlemlerle adı anılıyor.

KARA PARA AKLAMA, DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI, ÇEŞİTLİ FİNANSAL SUÇLAR...

Polis tarafından yapılan açıklamalara göre Diego Costa, kara para aklama, kumar, döviz kaçakçılığı ve çeşitli finansal suçlar işleyen bir bahis çetesinin parçası olduğu ifade edildi.

DİEGO COSTA'NIN HESAPLARINDAN PARA AKTARILDIĞI İFADE EDİLDİ

İllegal bahis şirketinin finansal hesaplarının incelenmesi sonucu Diego Costa'nın finansörü olduğu ortaya çıktı. Diego Costa'nın söz konusu illegal bahis şirketine parayı Brezilya'nın dışında olan banka hesaplarından yaptığı da ifade edildi.

1.7 MİLYON STERLİN'E EL KONULDU

Polisin açıklaması: "Bu yıl 3 Mart'ta başlayan operasyonun ilk aşamasında, soruşturmanın derinleştirilmesine olanak sağlayan belge ve elektronik cihazlara el konulurken, 1,77 milyon sterlin nakit paraya el konuldu."

"BİR FUTBOLCUNUN OLDUĞU DOĞRULANDI"

"Suç örgütünün döviz dolandırıcılığı yapmasına yardımcı olan sarrafların yanı sıra, suç düzeninin finansörü olduğu iddia edilen bir futbolcunun katılımı doğrulandı."

DİEGO COSTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Polisin arama emri çıkarttığı ve Diego Costa'nın evinin de aranılacak yerler arasında olduğu aktarıldı. Söz konusu iddialar sonrası Diego Costa'nın henüz bir yorum yapmaması dikkatlerde kaçmadı.

COSTA'NIN KULÜBÜ POLİSLERE DESTEK OLACAKLARINI AÇIKLADI

Ancak Atletico Mineiro, eski Stamford Bridge forvetinin polis soruşturmasına karışan futbolcu olduğunu doğruladı ve bir açıklamada yardım isterse onu destekleyeceklerini söyledi.

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Son dakika: Beşiktaş'la da adı anılan Diego Costa için skandal iddia! Polisle başı dertte…
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